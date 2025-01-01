В Перми подрядчик за незаконченный ремонт заплатит более 1,6 млн рублей
Качество работ также не соответствовало требованиям
Орджоникидзевский районный суд Перми встал на сторону жителя краевой столицы, приняв решение взыскать с подрядчика, не завершившего ремонт в квартире истца, более 1,6 млн руб.
В пресс-службе Пермского краевого суда рассказали, что пермяк заключил договор с частником на ремонт своей квартиры в августе 2022 года. Наниматель заплатил подрядчику 1,8 млн руб., строитель со своей бригадой обязались завершить работы в течение 210 календарных дней.
Но к окончанию срока, не закончив ремонт и не исполнив свои обязательства, рабочие ушли с объекта, а с конца декабря 2023 года подрядчик перестал выходить на связь. Денежные средства жителю Перми также возвращены не были. Более того, приглашённый эксперт заключил, что качество проведённых ремонтно-строительных отделочных работ не соответствовало требованиям нормативных документов.
Мужчина обратился в суд, который учёл все обстоятельства и принял решение взыскать в пользу истца стоимость ремонтно-строительных работ, необходимых для устранения выявленных недостатков, в размере 473 тыс. руб., стоимость невыполненных по договору подряда ремонтно-строительных работ в размере 572,6 тыс. руб., штраф в размере 523 тыс. руб. и судебные расходы на сумму 50 тыс. руб.
Заочное решение суда не вступило в законную силу.
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