В Перми подрядчик за незаконченный ремонт заплатит более 1,6 млн рублей Качество работ также не соответствовало требованиям Поделиться Твитнуть

Орджоникидзевский районный суд Перми встал на сторону жителя краевой столицы, приняв решение взыскать с подрядчика, не завершившего ремонт в квартире истца, более 1,6 млн руб.

В пресс-службе Пермского краевого суда рассказали, что пермяк заключил договор с частником на ремонт своей квартиры в августе 2022 года. Наниматель заплатил подрядчику 1,8 млн руб., строитель со своей бригадой обязались завершить работы в течение 210 календарных дней.

Но к окончанию срока, не закончив ремонт и не исполнив свои обязательства, рабочие ушли с объекта, а с конца декабря 2023 года подрядчик перестал выходить на связь. Денежные средства жителю Перми также возвращены не были. Более того, приглашённый эксперт заключил, что качество проведённых ремонтно-строительных отделочных работ не соответствовало требованиям нормативных документов.

Мужчина обратился в суд, который учёл все обстоятельства и принял решение взыскать в пользу истца стоимость ремонтно-строительных работ, необходимых для устранения выявленных недостатков, в размере 473 тыс. руб., стоимость невыполненных по договору подряда ремонтно-строительных работ в размере 572,6 тыс. руб., штраф в размере 523 тыс. руб. и судебные расходы на сумму 50 тыс. руб.

Заочное решение суда не вступило в законную силу.

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