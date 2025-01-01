В Юрлинском округе продолжается ремонт моста через реку Сулай
Работы планируется завершить до конца 2025 года
Реконструкцию моста через реку Сулай на дороге Юрла—Дубровка, начатую в 2024 году, планируется завершить до конца текущего года. Об этом сообщает минтранс Пермского края.
Этот объект обеспечивает транспортную доступность сразу нескольких населённых пунктов Юрлинского округа, а также соединяет региональную трассу Кудымкар—Гайны с отдалёнными территориями. Кроме того, по нему проезжают школьные автобусы и общественный транспорт сообщением Юрла—Дубровка.
Старый мост был построен много лет назад и находился в предаварийном состоянии, создавая риски для безопасного передвижения транспорта и пешеходов. Комплекс работ по восстановлению моста включает в себя демонтаж и замену металлических пролётных балок, восстановление подпорных стенок и укрепительных сооружений, перестилку мостового полотна с заменой колёсоотбойников и перил, полную очистку и покраску металлических конструкций.
На время ремонтных работ для водителей и пешеходов организован временный объезд с соответствующими дорожными знаками. На съездах с моста восстановлена проезжая часть.
Добавим, ремонт моста идёт в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
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