В Юрлинском округе продолжается ремонт моста через реку Сулай Работы планируется завершить до конца 2025 года Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Реконструкцию моста через реку Сулай на дороге Юрла—Дубровка, начатую в 2024 году, планируется завершить до конца текущего года. Об этом сообщает минтранс Пермского края.

Этот объект обеспечивает транспортную доступность сразу нескольких населённых пунктов Юрлинского округа, а также соединяет региональную трассу Кудымкар—Гайны с отдалёнными территориями. Кроме того, по нему проезжают школьные автобусы и общественный транспорт сообщением Юрла—Дубровка.

Старый мост был построен много лет назад и находился в предаварийном состоянии, создавая риски для безопасного передвижения транспорта и пешеходов. Комплекс работ по восстановлению моста включает в себя демонтаж и замену металлических пролётных балок, восстановление подпорных стенок и укрепительных сооружений, перестилку мостового полотна с заменой колёсоотбойников и перил, полную очистку и покраску металлических конструкций.

На время ремонтных работ для водителей и пешеходов организован временный объезд с соответствующими дорожными знаками. На съездах с моста восстановлена проезжая часть.

Добавим, ремонт моста идёт в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.





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