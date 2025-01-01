В Перми прошёл семинар по новым правилам подготовки к отопительному сезону В нём приняли участие специалисты сферы образования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» и муниципальное казённое учреждение «Административно-хозяйственная служба системы образования» (МКУ «АХССО» Департамента образования города Перми») провели семинар по изменениям правил подготовки к отопительному сезону.

В мероприятии приняло участие более 140 специалистов образовательных учреждений краевой столицы. Спикером со стороны энергетической компании выступил технический директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Рипинчик.

Изменения правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка оценки готовности к отопительному периоду были утверждены Минэнерго России в ноябре 2024 года. Согласно новой версии закона, образовательные учреждения должны синхронизировать свои планы подготовки с едиными теплоснабжающими организациями, а также разместить эти документы на официальных сайтах. Это позволит избежать длительных перерывов в энергоснабжении и обеспечить своевременное проведение ремонтных работ.

Новой редакцией закона вводится так называемый индекс готовности учреждения к отопительному сезону, которая оценивается более, чем по 20 критериям. Среди них: проведение мероприятий для соблюдения требований безопасности сетей, соблюдение сроков ремонтов и соответствия проектной документации, организация учёта тепловой энергии и отсутствие задолженности за тепло и горячую воду. Также введены более строгие требования к проведению противоаварийных тренировок и обучению персонала действиям в случае чрезвычайных ситуаций.

«Мы готовы оказывать методическую помощь и консультировать учреждения социальной сферы городов нашего присутствия по реализации новых требований отраслевого законодательства. Идти в ногу со временем — это обязательное условие для бесперебойной работы отрасли теплоснабжения», — подчёркивает технический директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Рипинчик.

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