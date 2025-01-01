За февраль в Перми демонтировали 7 незаконных рекламных конструкций А в Орджоникидзевском районе был убран один лоток Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте имущественных отношений администрации Перми сообщили, что с 1 по 28 февраля текущего года муниципальным учреждением «Содержание муниципального имущества» было принудительно ликвидировано 8 несанкционированных объектов. Об этом пишет ВЕТТА.

В частности, на ул. Промышленной в Индустриальном районе были убраны четыре рекламных щита, на ул. Васильева в Свердловском районе — два рекламных объекта, ещё один — на пр. Парковом в Дзержинском районе. Кроме того, в Орджоникидзевском районе с ул. Социалистической был убран один лоток.

Администрация города напоминает, что городские власти на постоянной основе проводят работу по выявлению и устранению незаконно установленных рекламных конструкций и торговых точек. Сотрудники районных администраций регулярно проводят проверки, а также принимают во внимание жалобы граждан.

Ранее в администрации Перми сообщали, что с начала 2025 года в городе демонтировали 58 незаконных торговых объектов, в том числе павильоны и киоски.

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