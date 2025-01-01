В Пермском крае и.о. транспортного прокурора снова стал Кирилл Шатохин Прежний руководитель ведомства Алексей Рубан скончался Поделиться Твитнуть

В Пермском крае сменился руководитель транспортной прокуратуры. Исполняющим обязанности главы надзорного ведомства сейчас является Кирилл Шатохин, информация опубликована на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Прежний руководитель Пермской транспортной прокуратуры Алексей Рубан скончался 11 января 2025 года. Напомним, Рубан был назначен на должность 31 января 2024 года. До этого он с 2018 по 2023 год возглавлял Серовскую городскую прокурору. Как писала серовская газета «Глобус», похоронили мужчину на малой родине в Верхней Туре 15 января. О причинах смерти Рубана не сообщалось.

Кирилл Шатохин уже становился и.о главы ведомства — после того как в апреле 2023 года по выслуге лет ушёл в отставку Пермский транспортный прокурор Денис Плотников.

Пермская транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод граждан на объектах железнодорожного, воздушного и внутреннего водного транспорта, а также в таможенной сфере на территории Прикамья, ряде районов Свердловской области и Удмуртии.

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