В Пермском крае стали чаще проверять предпринимателей Мораторий на внеплановые проверки отменён Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В прокуратуре Пермского края прошло совещание межведомственной рабочей группы, занимающейся контролем за соблюдением законов о защите прав бизнеса. На встрече обсудили корректировки в федеральном законодательстве, касающиеся государственного и муниципального контроля. По словам Павла Новоселова, бизнес-омбудсмена в Пермском крае, который присутствовал на заседании, количество проверок, проводимых в отношении предпринимателей, резко увеличивается. Это связано с отменой моратория на внеплановые проверки.

«Как бы не было грустно об этом говорить, но проверок предпринимателей в связи с отменой моратория на внеплановые проверки теперь станет больше и проходить прокурорский фильтр согласования контролерам станет намного легче. Количество материалов, направленных в прокуратуру на согласование увеличилось почти на 80% к аналогичному периоду прошлого года (за 2 месяца), — отметил Новосёлов. — Справедливости ради надо сказать, что и многие предприниматели стали относится к соблюдению обязательных, мягко говоря, безразлично. Уведомляют о начале осуществления своей деятельности профильные ведомства далеко не все. Хочу обратить внимание, что с 1 марта налоговая предоставила доступ ряду ведомств к информации о первом чеке. Сейчас эта информация будет доступна контрольно-надзорным ведомствам в режиме онлайн».

Бизнес-обмудсмен также добавил, что штрафы за не уведомление о начале осуществления деятельности увеличились с Нового года в разы и призвал предпринимателей не забывать о этой обязанности.

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