Начальника военной приёмки пермской «Телты» осудили за взятку на 8,5 лет Андрей Лукин также оштрафован и лишён звания «подполковник запаса» Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Судьёй Пермского гарнизонного военного суда Никитой Трифоновым вынесен приговор бывшему военному представителю завода «Телта» Андрею Лукину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 8,5 лет в колонии строгого режима, а также штраф в размере 13,76 млн руб. Об этом сообщает Properm.ru.

Кроме того, Лукин лишён звания «подполковник запаса» и ему запрещено занимать руководящие посты в течение 7 лет. Суд также обязал осуждённого вернуть государству 6,88 млн руб., составляющих сумму полученной им взятки.

Государственный обвинитель запрашивал для Лукина 9 лет лишения свободы и штраф в размере 34,409 млн руб. Защитники и сам осуждённый настаивали на переквалификации дела в мошенничество, утверждая, что Лукин, будучи начальником приёмки, не имел реальной возможности влиять на процесс приёмки телефонного оборудования, поставляемого по государственным контрактам.

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