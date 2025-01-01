Медианная стоимость «квадрата» готового жилья в Перми достигла 101 тысячи рублей Динамика цен близка к стагнации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в феврале 2025 года медианная цена квадратного метра готового жилья достигла 101 тыс. руб., увеличившись на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом объём доступных вариантов уменьшился на 6,3%. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составила 4,8 млн руб., а средняя площадь лота — 46,6 кв. м, сообщает «Яндекс Недвижимость».

Среди городов-миллионников наибольший рост цены «квадрата» зафиксирован в Казани (+1,9%, до 184 тыс. руб.). В большинстве крупных городов динамика цен близка к стагнации (от 0,1 до 0,4%). Ни в одном из мегаполисов не отмечено снижения цен на вторичное жилье. Объём предложения на рынке крупнейших городов сократился на 0,6%.

По мнению Евгения Белокурова, коммерческого директора «Яндекс Недвижимости», незначительный рост цен на вторичное жилье обусловлен сохранением ключевой ставки. Повышение ставки могло бы привести к снижению цен, так как дорогие кредиты стимулируют продавцов к торгу. Рынок ожидает решений регулятора. С начала года наблюдается снижение ставок по вкладам, что может подтолкнуть вкладчиков к инвестициям в недвижимость, увеличив спрос на вторичное жильё в перспективе. Однако на данный момент нет признаков скорых изменений на рынке.

Самые дорогие квадратные метры на вторичном рынке — в Москве (+0,4%, до 353 тыс. руб./кв. м) и Санкт-Петербурге (+1,2%, до 212 тыс. руб./кв. м). Самые доступные «квадраты» среди городов-миллионников предлагаются в Челябинске и Волгограде (менее 100 тыс. руб.).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.