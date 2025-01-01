Компании в Пермском крае стали вдвое чаще приглашать на работу соискателей старше 40 лет Это связано с дефицитом кадров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным hh.ru, в 2024 году работодатели Пермского края стали вдвое активнее, чем в предыдущий период, приглашать на работу соискателей старше 40 лет, об этом заявила ведущий эксперт по рынку труда Наталья Данина.

В частности, жители Пермского края 41-50 лет получили 276,4 тыс. приглашений на различные вакансии, что демонстрирует рост на 75% по сравнению с прошлым годом. Количество приглашений, направленных кандидатам 51-60 лет, увеличилось до 79,8 тыс. (+77% в годовом выражении), а для соискателей старше 61 года этот показатель составил 10,7 тыс. (+73%).

Работодатели чаще всего рассматривают кандидатов старше 51 года для работы в сфере безопасности, например охранниками (21% приглашений получили соискатели этой возрастной категории), в сельском хозяйстве (10%), в сфере обслуживания и в качестве домашнего персонала (9,7%), в добыче сырья и на производстве (по 9,1%), рабочими (9%), водителями (8,6%), строителями (8%), менеджерами (7,9%), медицинскими работниками и фармацевтами (7,6%), финансистами и бухгалтерами (6,3%), педагогами (5,8%), в ресторанно-гостиничном бизнесе (5,7%), автомеханиками (4,5%) и административным персоналом (4,2%).

Тем не менее, наиболее востребованными среди работодателей продолжают быть молодые специалисты 19-40 лет. Большая часть приглашений (52%) адресована пермякам 19-30 лет, а 27% — кандидатам 31-40 лет. На долю соискателей старше 51 года приходится 4% от общего числа приглашений.

За 2024 год работодатели в Пермском крае направили соискателям 2,2 млн приглашений на различные вакансии, что на 62% превышает показатель 2023 года. При этом общее количество вакансий в сравнении с прошлым годом увеличилось в среднем на 12%.

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