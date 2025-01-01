Долги экс-директора пермского завода Дзержинского купил его шурин Егора Заворохина признали банкротом в августе 2024 года Поделиться Твитнуть

Егор Заворохин

Константин Долгановский

В понедельник, 3 марта, конкурсный управляющий завода им. Дзержинского (ЗиД) завершил торги по реализации дебиторской задолженности. Все предложенные лоты были успешно проданы методом публичного предложения.

В частности, долг ООО «ФормулаКрасок» экс-замдиректора Александра Сентябова, экс-исполнительного директора Егора Заворохина и других лиц, составлявший 6 млн руб., был приобретён Олесей Архиповой за 1,3 млн руб. Архипова, как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», является супругой Дмитрия Пудкова, фигуранта дела о махинациях при продаже имущества автобазы Перми.

Ещё один долг Сентябова, Заворохина и Ирины Сентябовой (9 млн руб.) Сергей Федорец, шурин экс-директора ЗиДа, выкупил за 92 тыс. руб. Он же приобрёл долг Заворохина в 2,9 млн руб. всего за 3001 руб.

Московская компания «Генеральный альянс» выкупила долги экс-юриста ЗиДа Пятуниной на сумму 2,6 млн руб. за 262 тыс. руб.

Все должники фигурировали в уголовных делах о хищениях на ЗиДе. Заворохин отбывал срок за хищение средств и недавно освободился условно-досрочно. В прошлом августе его признали банкротом.

ЗиД признали банкротом в 2005 году, а в 2023 году НПО «Курганприбор» приобрело имущественный комплекс за 725 млн руб.

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