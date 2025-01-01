Пермскую чиновницу осудили за подлог и фальсификацию доказательств По её вине незаконно наказали несколько владельцев НТО Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал «Пермский краевой суд», t.me/kraisud

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор чиновнице за превышение полномочий во время работы на муниципальной службе. Её незаконные действия привели к тому, что несколько владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) несправедливо привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе суда.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что в 2022 году чиновница внесла данные владельцев НТО в шесть протоколов, в которых утверждалось, что предприниматели нарушили законы Пермского края, когда самовольно установили НТО на территории Перми. Руководствуясь этими документами, мировой суд вынес штраф нескольким предпринимателям. Но позже выяснилось: данные, занесённые в протоколы, не соответствуют действительности, так как их внесли туда из личной заинтересованности.

Женщине предъявили обвинение в четырёх эпизодах служебного подлога и шести эпизодах фальсификации доказательств.

В итоге чиновнице назначили лишение свободы условно с испытательным сроком три года. На такой же срок её лишили права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

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