В Прикамье 9 работников «Сибнефтесервиса» отстранили от работы после проверки
Госинспекция труда нашла в деятельности компании нарушения
Государственная инспекция труда в Пермском крае провела плановую проверку соблюдения трудового законодательства в компании «Сибенефтесервис», которая находится Добрянки. Проверка показала, что при оформлении трудовых отношений, оплаты и охраны труда были нарушения, 22 сотрудников допустили к работе без прохождения обязательных медосмотров.
Как рассказал заместитель руководителя Госинспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев, руководителю организации выдали предписание, а девять работников, которые не прошли обучение и проверку знаний по охране труда, отстранили от работы до устранения нарушений.
Компанию и её должностных лиц привлекли к административной ответственности в виде штрафов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.