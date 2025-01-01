В Прикамье 9 работников «Сибнефтесервиса» отстранили от работы после проверки Госинспекция труда нашла в деятельности компании нарушения Поделиться Твитнуть

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Государственная инспекция труда в Пермском крае провела плановую проверку соблюдения трудового законодательства в компании «Сибенефтесервис», которая находится Добрянки. Проверка показала, что при оформлении трудовых отношений, оплаты и охраны труда были нарушения, 22 сотрудников допустили к работе без прохождения обязательных медосмотров.

Как рассказал заместитель руководителя Госинспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев, руководителю организации выдали предписание, а девять работников, которые не прошли обучение и проверку знаний по охране труда, отстранили от работы до устранения нарушений.

Компанию и её должностных лиц привлекли к административной ответственности в виде штрафов.

ООО «Сибнефтесервис» занимается предоставлением услуги по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек. В организации трудится 324 человека.

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