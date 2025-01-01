В Прикамье антимонопольщики уличили транспортную компанию в сборе комиссии за продажу билетов Пассажиры переплачивали по 10% на междугородных автобусах Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба прокуратуры Пермского края

В пресс-службе Пермского УФАС рассказали, что в Пермском крае ООО «Компания «Ваш попутчик» взимала комиссию за продажу билетов на междугородные автобусы. После вмешательства антимонопольного органа компания исполнила предупреждение от отменила незаконный сбор денег с пассажиров.

В ходе проверки антимонопольщики установили, что фирма «Ваш попутчик» взимала незаконный сервисный сбор из стоимости билетов на междугородный автобусный маршрут № 695 (с. Большая Соснова — г. Верещагино).

Пассажиры, которые пользовались услугами этих перевозок, переплачивали 10% от стоимости билетов, при этом не могли приобрести билеты дешевле в другом месте, так эта фирма занимает доминирующее положение на рынке. Таким образом, компанию «Ваш попутчик» уличили в злоупотребление доминирующим положением, что противоречит закону «О защите конкуренции».

После этого перевозчику выдали предупреждение о необходимости прекратить взимать комиссию. Позже представитель компании уведомил УФАС об исключении сервисного сбора из стоимости билетов.

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