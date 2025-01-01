В общественном транспорте Перми тестируют новую систему оплаты через СБП Использовать новое приложение можно с мобильных телефонов на базе Android Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В автобусах и трамваях краевой столицы департамент транспорта администрации Перми начал тестировать оплату проезда через СБП

Во время оплаты проезда с помощью QR-кода, через Bluetooth, ввод госномера или геолокации пассажир сможет выбрать вариант оплаты напрямую со счёта СБП, не пополняя виртуальную транспортную карту.

Участие в бета-тестировании смогут принять пермяки, у которых мобильные устройства работают на операционной системное Android. Обновление уже доступно в магазине приложений. Соответствующую функцию можно выбрать на странице приложения.

По словам разработчиков, подключаться к тестированию смогут только пользователям, которые готовы к возможным ошибкам и предоставлять активную обратную связь по результатам тестирования.

Если при использования приложения появится ошибка или замечание, то нужно сообщить о них разработчику по электронной почте.

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