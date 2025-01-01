Правительство Прикамья расширит полномочия в градостроительной сфере Законопроект рассмотрят 20 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внёс в краевой парламент законопроект о дополнении градостроительных полномочий правительства региона. Законопроект предполагается рассмотреть на пленарном заседании 20 марта.

Согласно документу, опубликованному на сайте заксобрания, проект закона предусматривает внесение изменений в краевое законодательство в соответствии с федеральным. Его принятие не повлечёт дополнительных расходов краевого бюджета.

В случае принятия документа правительство Пермского края сможет устанавливать требования, при соблюдении которых территории садоводства могут быть включены в границы населённого пункта или в их границах могут быть образованы новые населённые пункты. Согласовывать проекты планировки территории под объекты регионального значения, для размещения которых допускается изъятие участков, до их утверждения. Также правительство сможет определять перечень объектов капстроительства, для которых согласование архитектурно-градостроительного облика не требуется.

Кроме того, в связи с тем, что одной из ключевых задач Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года является сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла не менее чем на 30%, предлагается предусмотреть дополнительные случаи, когда разрешение на строительство не требуется. В том числе, при строительстве или реконструкции частных автомобильных дорог необщего пользования или технологических сетей на территории промпредприятий и пр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.