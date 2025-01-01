Жителя Прикамья арестовали за демонстрацию татуировки свастики Поделиться Твитнуть

фото предоставлено транспортной полицией Пермского края

В воскресенье, 2 марта, в органы транспортной полиции поступило сообщение о том, что в пассажирском поезде, следующем по маршруту Новороссийск—Пермь, находится человек с татуировкой, содержащей запрещённую в России символику. Гражданина задержали по прибытии поезда в Пермь. В отделении полиции 28-летний житель Соликамска подтвердил, что демонстрировал нацистскую свастику на правом предплечье, оголяя руки в вагоне.

В ходе расследования выяснилось, что в 2014 году этот мужчина был осуждён на 9 лет за нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти пострадавшего. Находясь в заключении, житель Пермского края нанёс на своё тело татуировки, в том числе символику нацистской Германии.

Транспортная полиция составила на задержанного протокол по ст. 20.3 КоАП РФ. В понедельник, 3 марта, Дзержинский районный суд Перми рассмотрел дело. Мужчине назначили наказание в виде 10 суток административного ареста.

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