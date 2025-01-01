Победителями спецконкурса Фонда грантов губернатора Пермского края стали 35 проектов На их реализацию выделят свыше 27,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

По итогам специального конкурса социальных и гражданских инициатив на предоставление грантов губернатора Пермского края в 2025 году победителями признаны 35 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

На конкурс, приуроченный к 80-летию Победы, было подано 104 заявки по 12 тематикам. Победителями стали 21 проект из Перми, три — из Березников, два — из Чусовского округа, и по одному проекту из Большесосновского, Верещагинского, Краснокамского, Кудымкарского, Кунгурского, Оханского, Соликамского и Чернушинского округов.

При этом наибольшее количество поддержанных проектов (10) направлены на проведение спортивных и культурно-массовых событий, посвящённых юбилейной дате. На втором месте по количеству поддержанных проектов (5) такое направление как проведение информационно-просветительских мероприятий по краеведению, истории, культурно-познавательному туризму.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края, в этом году было принято решение увеличить финансирование инициатив в два раза — с 14 млн руб. до 28 млн руб. Это связано со значимостью проектов и их высоким качеством. Отмечается также, что инициативы направлены на разные возрастные группы. Реализация проектов-победителей начнётся в марте 2025 года.

Напомним, ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что помощь некоммерческому сектору будет продолжена, поскольку без участия общественных активистов справиться со всеми социальными вопросами в регионе было бы невозможно.

Протокол о победителях опубликован на официальном сайте Фонда грантов губернатора Пермского края

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