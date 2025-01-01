Пермский Политех и университет Ирака подписали соглашение о сотрудничестве Вузы будут развивать кооперацию в области совместных академических и научных мероприятий Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Пермский Политех и Южный технический университетом г. Басра (Ирак) подписали соглашение о сотрудничестве. Торжественная церемония состоялась 26 февраля. В этом событии приняли участие ректоры двух вузов — Антон Петроченков и Аднан Абдулла Атик.

Документ был подписан при поддержке Министерства высшего образования и научных исследований Республики Ирак. Представители Южного технического университета представили свою лабораторную базу, а также научно-исследовательские тематики, по которым запланировано взаимодействие.

Оба университета будут развивать кооперацию в области совместных академических и научных мероприятий, организовывать учебные семинары для преподавателей и студентов, а также открывать специализированные учебные курсы в различных профессиональных сферах. В рамках официального визита также состоялись обсуждение перспективных направлений научно-технического и академического взаимодействия.

Фото: пресс-служба ПНИПУ

По словам ректора ПНИПУ Антона Петроченкова, Политех очень заинтересован в сотрудничестве с Республикой Ирак в области образования и научных исследований. На сегодняшний день в вузе создана уникальная система практико-ориентированного обучения с участием более 250 индустриальных партнёров, в том числе с ПАО «ЛУКОЙЛ».

«Построены новые объекты инфраструктуры университета, в том числе образовательный центр в Когалыме, новые общежития для студентов и преподавателей, современный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. Мы готовы делиться опытом подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей производства. Сотрудничество между нашими учреждениями принесет пользу обеим сторонам», — рассказал ректор.

Он выразил особую благодарность партнёрам вуза, которыми выступают компании «ЛУКОЙЛ» и проект «Западная Курна-2».

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