Сборная «Уралхима» заняла второе место на Всероссийском зимнем корпоративном фестивале Предприятие представили 146 сотрудников Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Сборная Группы «Уралхим», куда вошли 146 сотрудников филиалов «ПМУ», «Азота», «КЧХК», «ОЦО», «УралАйТеха» и ПАО «Уралкалий», заняла второе место в общекомандном зачёте на Всероссийском зимнем корпоративном фестивале. Мероприятие прошло с 27 февраля по 2 марта в Перми на ведущих спортивных площадках города.

Спортсмены «Уралхима» показали высокие результаты в плавании, лыжных гонках, армрестлинге, гиревом спорте, лёгкой атлетике, настольном теннисе, функциональном многоборье, дартсе, а также в командных видах спорта: волейболе, баскетболе и хоккее. В индивидуальных дисциплинах команда завоевала 13 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. В командных соревнованиях сборная получила 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Кроме того, «Уралхим» был отмечен как самая многочисленная команда на фестивале.

Всего в мероприятии приняли участие около 100 компаний со всей России, более 2 тыс. человек выступили в 27 индивидуальных и командных дисциплинах, включая хоккей, лыжные гонки, плавание, футбол 6х6, баскетбол, волейбол, настольный теннис и другие виды спорта.

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