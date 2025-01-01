В Перми следователи завели дело о сокрытии налогов на 7 млн рублей Перед судом предстанут руководители коммерческой фирмы Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Орджоникидзевском районе Перми следователи СК возбудили уголовное дело по факту сокрытия налогов со стороны коммерческой фирмы. Руководителей организации обвиняют в сокрытии денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По данным следствия, с апреля 2024-го по январь 2025 года руководители пермской коммерческой фирмы, заведомо зная о недоимке по налогам и страховым взносам, сокрыли деньги организации на сумму более 7 млн руб. За счёт этих денег должно было быть произведено взыскание.

Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, которые направлены на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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