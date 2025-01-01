Глава Минобра Пермского края награждена знаком отличия «За безупречную службу» Президент РФ отметил наградами ещё двух чиновников из Прикамья Поделиться Твитнуть

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края

Евгений Запискин

Президент Владимир Путин 3 марта подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В нём отмечены несколько жителей Пермского края, в том числе три министра и два заместителя руководителя администрации губернатора.

Министр образования и науки Прикамья Раиса Кассина награждена знаком отличия «За безупречную службу». В документе сказано, что она награждается «за многолетнюю безупречную государственную службу». Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены первый заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края Леонид Политов и заместитель руководителя Администрации губернатора Екатерина Набатова.

Кроме того, за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких достижений, Орденом почёта награждена тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Татьяна Лодочникова, которая тренирует легкоатлета Евгения Торсунова. Директору пермского лицея № 3 Владимиру Епанову присвоено звание заслуженного работника физической культуры РФ за заслуги в области физкультуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

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