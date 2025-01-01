В Пермском крае стали известны лидеры авто с пробегом в среднем ценовом сегменте Покупатели по-прежнему отдают предпочтение японским и немецким машинам Поделиться Твитнуть

Тойота Центр Пермь

Эксперты платформы «Авито.Авто» изучили данные за январь 2025 года в Пермском крае по предложению и ценам на автомобили с пробегом в среднем ценовом сегменте — стоимостью более 1,5 млн рублей, а также интерес пользователей платформы к этой категории автомобилей. По сравнению с январём 2024 года предложение на такие машины выросло на 42%, а интерес к ним увеличился на 36,1%, рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе «Авито. Авто».

Как выяснилось, в январе этого года пользователи платформы чаще всего смотрели автомобили с пробегом Toyota, Kia, BMW, Volkswagen и Lexus.

Самой популярной моделью стала Toyota Land Cruiser Prado (показатель — 7,2%). На втором месте оказалась Toyota Camry (4,6%), а третьем — Toyota Land Cruiser (4%). Четвертую и пятую позицию между собой разделили Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan — 4% и 3,3% соответственно. В то же время наиболее динамично по сравнению с январем прошлого года возрос интерес пользователей к автомобилям Lexus LX — в 5,8 раза.

Данные Авито Авто

Что касается количества объявлений на «Авито Авто», то в январе 2025 года первое место заняла Toyota Camry с долей 3,2%. Второе и третье место достались Toyota RAV4 (2,6%) и Toyota Land Cruiser (2,1%). А вот в лидеры по динамике предложения выбилась марка Lexus LX: по сравнению с январем 2024 года количество объявлений о продаже этих машин возросло в 3,4 раза.

Как рассказал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин, средняя цена автомобиля с пробегом в среднем ценовом сегменте сейчас составляет порядка 2,4 млн руб., и хотя уже доступны новых автомобили китайских марок, многие водители продолжают выбирать подержанные японские или немецкие автомобили

Тумкин отмечает, что при покупке авто с пробегом важно знать его реальную историю.

«Оптимальный подход — начать с дистанционного изучения характеристик и истории машин. Это экономит время и позволяет перейти к очному осмотру только проверенных вариантов. Особенно актуально в условиях насыщенного рынка».

По словам эксперта, чтобы покупка была прозрачной и безопасной, лучше воспользоваться отчетами Автотеки, которые можно запросить по одному авто или пакетно. В таком отчёте есть полная информация о реальном пробеге, количестве владельцев и юридической чистоте покупаемой машины.

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

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