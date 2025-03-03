В Перми готов каркас здания поликлиники фтизиодиспансера Учреждение будет рассчитано на 300 посещений в смену Поделиться Твитнуть

В Перми завершились работы по возведению несущих конструкций новой поликлиники фтизиопульмонологического центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме этого, уже подготовлены все внешние сети теплоснабжения, выполняется кладка наружных стен и перегородок здания. По информации ведомства, корпус будет переменной этажности (три и четыре этажа), общая площадь здания — 6 тыс. кв. м. Учреждение будет рассчитано на 300 посещений в смену. Здесь будут принимать как взрослых, так и детей. В части поликлиники для взрослых будет предусмотрен дневной стационар.





Помимо медпомещений, в корпусе расположится кафедра фтизиопульмонологии Пермского государственного медицинского университета им. ак. Е.А. Вагнера.





Как отметил в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, поликлиника будет сдана «под ключ»: со всей необходимой мебелью и оборудованием. На территории будут предусмотрены пешеходные дорожки, лавочки, парковка. Завершить строительство планируется в 2026 году.





Напомним, здание поликлиники фтизиодиспансера строится в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края. Работы ведет ООО «Фортэкс». Ранее компания построила стационар Пермской краевой психиатрической больницы и краевой музыкальной школы.





На сегодняшний день в крае возводятся восемь медицинских объектов. В частности, при поддержке национального проекта «Здравоохранение».

Ключевые направления нацпроекта «Здравоохранение» до 2030 года будут продолжены в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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