Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Акция пермского кинофестиваля «Лампа» претендует на регистрацию в Реестре рекордов России Самый массовый онлайн-кинопросмотр состоится 21 апреля Поделиться Твитнуть

Фото: Фестиваль "Лампа"

Международный кинофестиваль «Лампа» готовится провести всероссийскую акцию «Дни доброго кино» (0+). В рамках акции пермский фестиваль попытается установить рекорд на «Самый массовый онлайн-кинопоказ», который будет официально зарегистрирован в Реестре рекордов России.

Акция «Дни доброго кино» проводится как событие-спутник фестиваля «Лампа» с 2018 года. За семь лет участниками онлайн-кинопросмотров в рамках акции стали более 30 тыс. образовательных учреждений из 70 субъектов Российской Федерации. В разные годы к акции присоединялись Русские дома Китая, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Бельгии, Непала и других стран.

В 2025 году «Дни доброго кино» пройдут с 21 по 26 апреля и начнутся с масштабного онлайн-урока, трансляция которого пройдёт из Перми в рамках программы событий Молодёжной столицы России. В прошлом году в течение часа к открытому уроку акции подключились 507 тыс. участников.

Лицом и ведущей кинопоказа станет юная актриса Ева Смирнова. Среди других участников: актёр Леон Кемстач («Слово пацана. Кровь на асфальте»), актёр и режиссёр Антон Богданов, юный певец и актёр Энджел Жуков.

5 марта открывается регистрация зрителей акции «Дни доброго кино» на сайте фестиваля «Лампа». Присоединиться к онлайн-уроку могут любые образовательные и детско-молодёжные учреждения и организации, а также все желающие.

Рекорд — «Самый массовый онлайн-кинопоказ» — будет официально зарегистрирован в Реестре рекордов России.

Массовый онлайн-урок состоится 21 апреля в 10:00 по московскому времени на ресурсах ДОМ.РУ, Movix и VKVideo.

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