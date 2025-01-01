В Перми снижается количество студий автодетейлинга В феврале 2025 года таких студий в краевой столице насчитывалось 182 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми снижается количество студий автодетейлинга. Об этом сообщается в исследовании сервиса «2ГИС».

По данным аналитиков, в феврале 2025 года таких студий в краевой столице насчитывалось 182. Это на 2,7% меньше, чем годом ранее. В целом же за последние 12 месяцев в анализируемых 16 городах-миллионерах количество таких точек увеличилось на 12,6% — до 6099.

Фиксируется и интерес жителей страны к сфере детейлинга. Зимой подобные услуги на картах 2ГИС искали на 14% чаще, чем год назад.

Лидер по приросту точек детейлинга — Москва: за год, с февраля 2024 года по февраль 2025-го, количество сервисов автодетейлинга выросло на 28%. В пятерку лидеров по приросту вошли Санкт-Петербург (+16%), Краснодар (+13,6%), Уфа (+10%) и Ростов-на-Дону (+7,3%).

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