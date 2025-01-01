За контракт на СВО пермяку аннулировали долг по кредитным платежам на 4,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю сообщили о завершении исполнительного производства в отношении жителя Перми, связанного с его кредитными обязательствами, после подписания им контракта на военную службу.

Производство по взысканию с 51-летнего мужчины задолженности по кредитам, превышающей 4,8 млн руб., было инициировано судебными приставами в июле 2024 года. Так как гасить долг пермяк не спешил, были применены меры принудительного взыскания, включая штрафные санкции, арест банковских счетов и запрет на регистрационные действия с имуществом. Однако и эти меры не привели к погашению значительной задолженности.

Положение изменилось после того, как житель Перми явился на приём к судебному приставу-исполнителю и предъявил контракт о военной службе в рядах Вооруженных сил РФ. В соответствии с действующим законодательством, на основании данного документа, исполнительное производство по взысканию долга было прекращено, исполнительский сбор аннулирован, а ранее наложенные ограничения сняты.

Напомним, с 1 декабря 2024 года вступили в силу расширенные меры поддержки для участников специальной военной операции.

Для граждан, подписавших контракт о военной службе, начиная с указанной даты сроком более одного года, приостанавливаются исполнительные производства по кредитам, включая ипотечные. Важно отметить, что общий объём кредитных обязательств участника СВО или его супруги(а) не должен превышать 10 млн руб.

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