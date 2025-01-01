В Пермском крае сложился рекордно высокий индекс самочувствия на рынке труда Самые оптимистичные настроения наблюдаются у кандидатов 18-24 лет Поделиться Твитнуть

Согласно проведённому hh.ru анализу настроений соискателей, общий показатель уверенности на рынке труда в Пермском крае остаётся рекордно высоким, сообщает платформа онлайн-рекрутинга. Полученные данные свидетельствуют о стабильности позитивных настроений среди ищущих работу.

Интегральный показатель самочувствия соискателей на рынке труда формируется на основе шести факторов, включая наличие или отсутствие риска увольнения на текущей работе, трудности в поиске работы по специальности, готовность к гибкости и снижению зарплатных ожиданий. Более высокое значение индекса (ближе к единице) указывает на уверенность соискателей, в то время как отрицательные значения отражают пессимистичные оценки перспектив.

В Пермском крае в начале года индекс самочувствия соискателей составил +0,12 п.п., что превышает среднероссийский уровень (+0,11 п.п.).

Анализ динамики настроений соискателей в Приволжском федеральном округе за последние десять лет показывает, что с середины 2023 года она стабильно превышает общероссийские показатели. Эта тенденция обусловлена более острой нехваткой кадров, характерной для регионов Приволжья (видно на графике).

В течение прошлого года общий показатель уверенности на рынке труда увеличился для всех возрастных групп, однако соискатели 55 лет и старше по-прежнему испытывают наименьшую уверенность и чаще пессимистично оценивают свои карьерные возможности (показатель —0,01). Самые оптимистичные настроения наблюдаются у кандидатов 18-24 и 35-44 лет (показатель +0,14).

Наиболее уверенно и устойчиво на рынке труда чувствуют себя соискатели в сферах «Спорт и красота» (показатель +0,25), «Розничная торговля», «Туризм и общепит» (показатель +0,22), «Продажи и клиентский сервис» (показатель +0,20), а также «Медицина и фармацевтика» (показатель +0,19). Явно негативные настроения отмечаются только у специалистов из двух областей: «Искусство, развлечения и СМИ» (—0,01) и «Информационные технологии» (—0,05).

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