На пожаре в частном доме Перми погибли два человека Следователи проводят проверку Поделиться Твитнуть

В Кировском районе Перми в ночь на 2 марта загорелся частный жилой дом, в ходе тушения которого огнеборцы обнаружили тела двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным ведомства, возгорание было на 60 кв. м. Его ликвидировали 30 пожарных и 9 единиц спецтехники.

Позже стало известно, что следователи СК устанавливают обстоятельства гибели мужчины и женщины в результате пожара.

По предварительным данным, пожар случился в дачном доме. Установлено, что женщина была 1980 г.р., личность мужчины устанавливается. Причиной стало неосторожное обращение с огнём при эксплуатации печи.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы.

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