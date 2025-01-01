Директором Пермского бизнес-инкубатора назначена Наталья Болотова Ранее она работала заместителем руководителя этого же учреждения Поделиться Твитнуть

Согласно «СПАРК-Интерфакс», 27 февраля в ЕГРЮЛ были внесены изменения, касающиеся руководителя МКУ «Пермский бизнес-инкубатор»: теперь эту должность занимает Наталья Болотова. Ранее она работала заместителем директора этого же учреждения, как сообщили в администрации Перми. Прежний директор, Ксения Мальцева, заняла пост заместителя директора. Она руководила МКУ с декабря 2024 года.

В городской администрации, пишет «Коммерсантъ-Прикамье», воздержались от комментариев по поводу кадровых перестановок, подчеркнув, что основной состав команды бизнес-инкубатора остался неизменным. Источник издания допустил, что данное назначение может носить временный характер, и Ксения Мальцева впоследствии вернётся на должность директора.

Пермский бизнес-инкубатор является муниципальным учреждением, подведомственным департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми. Организация была основана в 2011 году с целью поддержки и развития предпринимательской деятельности в городе. Ключевые направления работы — бесплатное предоставление образовательных и консультационных услуг, а также организация и проведение ярмарок.

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