Жители двух районов Перми останутся без воды Отключения ожидаются в Ленинском и Мотовилихинском районах Поделиться Твитнуть

В двух районах Перми ожидаются отключения водоснабжения из-за планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ в период с 4 по 19 марта. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на информацию от «Новогора», с временными отключениями воды столкнутся жители Мотовилихинского и Ленинского районов.

Во вторник, 4 марта, водоснабжение будет приостановлено на пять часов для жителей домов № 2, 7 и 11 на ул. Парковой и № 1 и 2 на ул. Пермской. Причина — аварийно-восстановительные работы по ул. Степана Разина, 30, к. БКВ-9. Вода будет отсутствовать в домах с 10:00 до 15:00.

Следующие отключения запланированы на 15 марта — с 10:00 до 19:00. Из-за ремонтных работ без воды останутся здания на ул. Макаренко 30 и 36, ул. Студенческой, 9 и ул. Технической 13 и 22. Кроме того, на сутки отключат воду в зданиях по ул. Анри Барбюса, 53 и ул. Грачёва, 10. В этих домах воду отключат в 10:00 18 марта и восстановят водоснабжение 19 марта в 10:00.

В компании рекомендуют жителям заранее запастись водой.

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