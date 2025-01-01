У 34 коррупционеров в Пермском крае изъяли имущество За прошлый год за коррупционные преступления осудили 92 жителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошлый год за коррупционные преступления осудили 92 жителей Пермского края. Об этом сообщает properm.ru, ссылаясь на данные региональной прокуратуры.

Так, за этот период виновными по уголовным делам признали одного действующего государственного служащего, пять руководителей государственных или муниципальных учреждений. Кроме этого, приговоры вынесены 17 руководителям организаций и 44 частным лицам.

В целом же суды Прикамья рассмотрел 166 уголовных дел коррупционной направленности. Обвиняемыми по этим делам проходили 178 человек. По 95 делам в отношении 102 коррупционеров вынесены обвинительные приговоры, по 57 делам в отношении 58 обвиняемых судом прекращено уголовное преследование.

Двое осужденных за коррупцию бывших силовиков лишены специального звания. У 34 коррупционеров было конфисковано имущество.









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