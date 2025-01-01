С администрации Кизела взыскали компенсацию за нападение стаи собак на пенсионера Решение суда не вступило в законную силу Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

За нападение бродячих собак на пенсионера администрация Кизела выплатит компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в своих социальных сетях.

По информации суда, на одной из улиц города вблизи пенсионного фонда пенсионера окружила стая собак. Одна из них укусила его за правую голень. Чтобы избежать повторного нападения, мужчина распылил газовый баллончик.

С травмой пенсионер обратился в больницу, прошёл курс антирабической вакцинации. Мужчина пояснил, что боль в ноге беспокоила его больше месяца, также он начал испытывать страх при виде других собак. Доводы истца в суде поддержал прокурор.





Представитель ответчика же требования не признал, отметив, что для отлова безнадзорных животных заключён муниципальный контракт. Организация оказала все необходимые услуги, а с заявкой на отлов животных никто не обращался. По его словам, истец не доказал, что его укусила безнадзорная собака.





Суд же решил, что ответчик принял недостаточно мер по обращению с животными без владельцев. В результате 12 февраля 2025 года суд взыскал с администрации муниципального округа в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 25 тыс. руб. Решение суда не вступило в законную силу.

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