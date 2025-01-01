Пермский край лидирует по числу заявок на конкурс «Мастер года» Подведены промежуточные итоги отборочного этапа Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

По промежуточным итогам отборочного этапа Всероссийского конкурса среди педагогических работников СПО «Мастер года» Пермский край занимает первое место по количеству поданных заявок. За это звание готовы побороться 600 участников из региона.

В целом на конкурс было подано более 6,5 тыс. заявок со всей России. Такие данные приводит региональное министерство образования и науки.

«Это говорит о растущем интересе к конкурсу и стремлении педагогов к профессиональному развитию. В рамках отборочного этапа соревнования проходят среди педагогических работников одного техникума или колледжа», — отметили в министерстве.

Отборочный этап в Пермском крае завершился 14 февраля. Участники регионального тура, которые продолжат борьбу за выход в финал конкурса, будут определены в ближайшую неделю.

Заключительные испытания состоятся в сентябре 2025 года, а имя победителя объявят в День среднего профессионального образования — 2 октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.