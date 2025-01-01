В Соликамске впервые установили эндопротез бесцементной фиксации пациенту с коксартрозом Мужчина уже выписан из больницы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Соликамской городской больнице травматологи впервые провели операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава бесцементным эндопротезом мужчине с коксартрозом. Ранее таких пациентов направляли в Пермскую краевую клиническую больницу.

Операцию провёл врач-травматолог Алексей Патрушев, который прошёл специальное обучение в НИИ травматологии и ортопедии им. профессора Р.Р. Вредена в Санкт-Петербурге. Во время операции ассистировали ему врачи-травматологи Михаил Панков и Сардорбек Мурсалиев.

«У бесцементного эндопротезирования более долгий срок восстановления в сравнении с цементным, но этот вид протезирования обеспечивает прочное и долговечное закрепление протеза, благодаря врастанию в него костной ткани. Пациент хорошо перенёс оперативное вмешательство, уже на следующий день мы его вертикализировали — ранняя активизация и физиотерапия являются залогом успешного восстановления и профилактики развития тромбоэмболии. При выписке пациент получил рекомендации по уходу за послеоперационным швом, приёму медикаментов и выполнению упражнений. Уверен, что качество его жизни после восстановительного периода значительно возрастёт», — рассказал Алексей Патрушев.

71-летнего пациента уже выписали из больницы, сейчас ему предстоит реабилитация.

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