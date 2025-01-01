Форум «Молодой специалист — строитель будущего» состоится в Перми в марте Он пройдёт в формате круглых столов и мастер-классов Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Отраслевой молодёжный форум «Молодой специалист — строитель будущего» впервые пройдёт в Перми 18-19 марта. Площадкой для мероприятия станет региональный молодёжный «Кристалл-центр» (Комсомольский проспект, 53).

Событие объединит школьников, студентов и преподавателей учебных заведений, ведущих работодателей и экспертов строительной отрасли региона. На форуме молодые люди и начинающие специалисты смогут получить представление о современных тенденциях в строительной сфере, напрямую познакомиться с потенциальными работодателями и открыть для себя перспективы карьерного роста, углубить свои знания и увидеть, какое место они могут занять в масштабных проектах, реализуемых в регионе.

В минстрое Пермского края пояснили, что форум пройдёт в формате круглых столов и мастер-классов и практикумов для знакомства с современными строительными технологиями. Также в рамках мероприятия состоится ярмарка вакансий, во время которой участники смогут задать работодателям вопросы о стажировках, производственной практике и перспективах трудоустройства.

Как отмечают организаторы, форум «Молодой специалист — строитель будущего» направлен на развитие кадрового потенциала в строительной отрасли и сфере ЖКХ.

Организаторами события выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Правительство Пермского края, ФАУ «РосКапСтрой», ППК «Единый Заказчик», ППК «Военно-строительная компания», АО «Группа Компаний Нацпроектстрой», Центр компетенций образовательной деятельности Минстроя России.

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