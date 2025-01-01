В Перми прокуратура нашла нарушения при ремонте исторического здания у завода Шпагина Подрядчик проводил работы в «Доме А. П. Кропачева» Поделиться Твитнуть

Фото: 2 gis

В историческом здании «Дом А.П. Кропачёва», расположенном на углу улиц Советская и Горького начали капремонт без разрешения. В связи с этим в ситуацию вмешалась пермская транспортная прокуратура, которая организовала проверку.

Поводом для проверки стала жалоба жителя Перми заместителю Уральского транспортного прокурора. Пермяк сообщил о нарушениях со стороны ОАО «РЖД» законодательства об охране объектов культурного наследия при проведении конкурсных процедур, заключении договора и ремонта здания поликлиники «Дом А.П. Кропачева».

Надзорный орган проводил проверку вместе с сотрудниками Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. В результате было установлено, что ремонтные работ на объекте проводятся без соответствующего разрешения.

В связи с этим адрес начальника Пермской дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД» и гендиректора ООО «ТСУ Сатурн», которое проводит ремонт, транспортный прокурор внёс представления. Представителей юрлиц вызвали в прокуратуру для возбуждения дел об административном правонарушении по статье КоАП РФ — «Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием и государственной охраной объектов культурного наследия».

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