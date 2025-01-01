Алёна Бронникова В споре с дочкой «Лукойла» о завышении цен суд встал на сторону Пермского УФАС Компании грозит штраф Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию Пермского УФАС в споре с «дочкой» Лукойла о незаконном завышении цен на топливо на автозаправках компании в регионе. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» было признано виновным в нарушении Закона о защите конкуренции. Было установлено, что цены на автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95 на АЗС компании росли в период снижения биржевых цен на нефтепродукты. Из этого следует, что цены на топливо были увеличены без объективных экономических оснований.

«Компании было выдало предписание о необходимости внести изменения в политику ценообразования в части определения розничных цен на автомобильное топливо на АЗС. Компания пыталась оспорить решение и предписание Пермского УФАС в суде. Арбитражный суд поддержал позицию антимонопольного органа», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что за нарушение Закона о защите конкуренции ООО грозит административный штраф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.