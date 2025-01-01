В Перми на базе школы «Флагман» создадут региональный центр для адаптации детей мигрантов Учреждение будет оказывать консультационную и методическую помощь образовательным организациям Поделиться Твитнуть

На основании приказа краевого минобра в Прикамье создадут Региональный ресурсный центр по адаптации и интеграции детей мигрантов, учеников прикамских школ. Планируется, что центр начнёт работать на базе пермской школы «Флагман». Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства образования региона.

Как поясняется в документе, одной из задач центра будет «содействие развитию в Пермском крае эффективной образовательной среды, обеспечивающей включение несовершеннолетних иностранных граждан и детей с миграционной историей в российское гражданское пространство с сохранением культуры и идентичности, связанной со страной исхода».

Центр будет оказывать консультационную и методическую помощь школам. Дети мигрантов будут осваивать программы начального, основного общего и среднего общего образования.

В документе говорится, что подобные центры уже функционируют в других российских регионах.

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