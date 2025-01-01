Основной прирост клиентов банков среди физических лиц обеспечивают программы лояльности В этом направлении сейчас разворачивается основная конкуренция за клиентов как среди банков, так и среди сторонних сервисов и маркетплейсов Поделиться Твитнуть

Как сообщил на встрече с журналистами региона управляющий ВТБ в Прикамье Владимир Стрельников, количество клиентов физических лиц в банке превысило 400 тыс. человек, а клиентская база выросла на 20%.

При этом приток новых клиентов происходит за счёт подключения семейных программ, когда пользователи могут создавать общие группы с другими клиентами для получения дополнительной выгоды: увеличить количество категорий повышенного кэшбека, получить скидку на услуги страхования и связи, а также использовать небанковские дополнительные сервисы в виде оформления налоговых вычетов и социальных выплат. Группы в рамках семейной программы создали более 25 тыс. семей Пермского края.

Также на рост числа клиентов влияет перезапуск программы лояльности, когда кэшбек начисляется рублями сразу на счёт физлица. Количество участников данной программы выросло в два раза, а их транзакционная активность увеличилась на 37%.

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