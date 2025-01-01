В пяти территориях Прикамья откроют новые женские консультации Три из них заработают в 2025 году Поделиться Твитнуть

В течение 2025-2026 годов в пяти округах Пермского края планируется открытие и полное оснащение пяти женских консультаций. На данный момент в этих районах функционируют только кабинеты акушеров-гинекологов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В 2025 году женские консультации начального уровня будут организованы на основе существующих помещений медицинских учреждений в Горнозаводске, Октябрьском и Барде. В 2026 году — в новых модульных зданиях в Очёре и Куеде.

Представители министерства здравоохранения Пермского края посетили территории для оценки соответствия помещений требованиям к размещению и необходимому оборудованию.

Наталья Долгомирова, руководитель управления минздрава, ответственного за медицинскую помощь детям, родовспоможение, реабилитацию и паллиативную помощь, сообщила о планах не только по улучшению внешнего вида медицинских учреждений, но и по приобретению современного оборудования для оказания медицинской помощи и оценки репродуктивного здоровья женщин.

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