Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермяки обменяются рецептами счастья Форум в честь Международного дня счастья пройдёт в Перми в шестой раз Поделиться Твитнуть

Фото: Виктор Лейбов

Форум «Рецепты счастья пермяков» (16 +) состоится 20 марта на площадке технопарка «Морион Диджитал». Встреча в честь Международного дня счастья пройдёт уже в шестой раз.

Организаторы считают, что День счастья в Перми — это мероприятие практическое: его гости увидят реальные жизненные примеры того, как люди могут менять своё настоящее к лучшему и обеспечивать своё будущее; обзаведутся новыми знакомствами и полезными контактами; получат много полезной информации и смогут поделиться вдохновением, которое помогает начать новую жизнь.

Фото: Виктор Лейбов

Юлия Кузяева, инициатор форума «Рецепты счастья пермяков»:

— В честь Международного дня счастья мы уже шестой год организуем встречи с вдохновляющими спикерами, готовыми рассказать, что для них значит счастье. Тема счастья интересует всех людей, поэтому среди спикеров люди разных профессий, разного опыта: в этом году это актёры, предприниматели, топ-менеджеры, бизнес-тренеры, путешественники, учёные.

В этом году вдохновляющими спикерами станут актёр Александр Смирнов, идеолог «Территории счастья» — санатория «Демидково» Юлия Кузяева, предприниматели Николай Харин и Андрей Морозов, топ-менеджеры крупных компаний Дмитрий Теплов, Алёна Булатецкая и Светлана Огорельцева, психологи Сергей Полищук и Михаил Бузорин, учёные и преподаватели Венера Коробкова, Софья Куликова и Виталий Мишланов, журналист Максим Пасютин и другие успешные люди из разных сфер деятельности.

Новшество этого года — возможность не только выслушать спикеров, говорящих с подиума, но и пообщаться с ними, а также встретиться со специалистами-практиками: психологами, музыкантами и т.д. Завершает программу Дня счастья комедия «Семейные переговоры» пермского театра «Гистрион».

Участником форума может стать каждый, кому интересна тема счастья. Сбор гостей — 20 марта в 14:30 в «Морион Диджитал».

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