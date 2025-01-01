Московских коллекторов оштрафовали за угрозы и давление на жительницу Прикамья Организация выплатит 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Активности как коллекторов, так и антиколлекторов способствуют высокая закредитованность населения и его низкая финансовая грамотность

Константин Долгановский

Судебный приставы Пермского края оштрафовали микрокредитную компанию из Москвы на 100 тыс. руб. за психологическое давление на прикамскую заёмщицу. Взыскатели долгов распространяли в соцсетях информацию, которая порочила честь и достоинство её семьи. В связи с этим женщина обратилась с жалобой на незаконные методы взыскания просроченной задолженности в отдел судебных приставов.

Во время разбирательства выяснилось, что неустановленные лица, которые действовали в интересах микрокредитной компании, сначала угрожали должнице, а после начали рассылать во ВКонтакте и Телеграмме сообщения с фотографией дочери заявительницы с надписями «Розыск», «Подозревается в умышленном хищении денежных средств».

В текстовых сообщениях не было обязательной информации о наличии просроченной задолженности, наименовании кредитора и его контактах.

В связи с этим обстоятельствами микрокредитную компанию признали виновной в нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Фирме назначили административный штраф 100 тыс. руб. Отягчающим обстоятельством стало то, что ранее эту организацию уже штрафовали за аналогичное правонарушение в Алтайском крае.

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