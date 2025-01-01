Московских коллекторов оштрафовали за угрозы и давление на жительницу Прикамья
Организация выплатит 100 тысяч рублей
Судебный приставы Пермского края оштрафовали микрокредитную компанию из Москвы на 100 тыс. руб. за психологическое давление на прикамскую заёмщицу. Взыскатели долгов распространяли в соцсетях информацию, которая порочила честь и достоинство её семьи. В связи с этим женщина обратилась с жалобой на незаконные методы взыскания просроченной задолженности в отдел судебных приставов.
Во время разбирательства выяснилось, что неустановленные лица, которые действовали в интересах микрокредитной компании, сначала угрожали должнице, а после начали рассылать во ВКонтакте и Телеграмме сообщения с фотографией дочери заявительницы с надписями «Розыск», «Подозревается в умышленном хищении денежных средств».
В текстовых сообщениях не было обязательной информации о наличии просроченной задолженности, наименовании кредитора и его контактах.
В связи с этим обстоятельствами микрокредитную компанию признали виновной в нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Фирме назначили административный штраф 100 тыс. руб. Отягчающим обстоятельством стало то, что ранее эту организацию уже штрафовали за аналогичное правонарушение в Алтайском крае.
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