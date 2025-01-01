Закрыто последнее уголовное дело против миллиардера из Прикамья Дмитрий Рыболовлев обвинялся в коррупции и торговле влиянием Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев / фото: Bloomberg

Апелляционный суд Монако полностью прекратил уголовное преследование в отношении бывшего пермского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева, начатое в сентябре 2017 года по подозрению в злоупотреблении влиянием, об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов миллиардера.

Издание напоминает, что в 2018 году Рыболовлеву в Монако было предъявлено обвинение в коррупции и торговле влиянием, базирующееся на личной переписке его адвоката Татьяны Бершеды.

Летом 2024 года ЕСПЧ признал незаконным использование данных из телефона адвоката в ходе расследования. После этого решения швейцарские прокуроры прекратили расследование в отношении Рыболовлева, а теперь и Апелляционный суд Монако аннулировал дело.

Это было последнее уголовное дело, возбуждённое против президента футбольного клуба «Монако» в княжестве. Ранее, в ноябре 2023 года, другое дело, касающееся соучастия Рыболовлева в нарушении частной жизни, было прекращено в Монако в связи с отсутствием состава преступления.

По данным Bloomberg, состояние Дмитрия Рыболовлева летом прошлого года оценивалось в 12,2 млрд долларов. Большую его часть Рыболовлев получил от продажи двух компаний на территории Пермского края по производству удобрений — «Уралкалия» и «Сильвинита». Он продал акции «Уралкалия» на 950 млн долларов во время первичного публичного размещения акций компании на Лондонской фондовой бирже в 2007 году. Затем продал оставшуюся долю в «Уралкалии» и 20% «Сильвинита» за более чем 7 млрд долларов в 2010 и 2011 годах. Тогда же он приобрёл 10% акций публично торгуемого Банка Кипра (сейчас владеет менее 1% акций), а в 2011-м купил 67% акций ФК «Монако».

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