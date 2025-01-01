Пермские врачи впервые приняли роды у пациентки с дефибриллятором в сердце Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермском краевом перинатальном центре впервые приняли роды у женщины с имплантированным сердечным дефибриллятором, сообщили в минздраве Прикамья.

Необычной пациенткой пермских медиков оказалась Полина Колесникова из Соликамска. Из-за серьёзных нарушений сердечного ритма ей ещё в юности имплантировали дефибриллятор.

В период вынашивания ребёнка Полина находилась под наблюдением специалистов перинатального центра, а также кардиологов краевой клинической больницы, под контролем аритмологов кардиодиспансера. Ей предлагали провести роды в Санкт-Петербурге, но она предпочла остаться в Пермском крае.

В день родов в перинатальном центре Полину ожидали акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и аритмолог. Дефибриллятор был временно деактивирован, врачи тщательно контролировали сердечную деятельность Полины во время родов, после чего прибор снова был включён.

Роды прошли без осложнений, ребёнок родился здоровым, мать чувствует себя хорошо.

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