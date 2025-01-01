В Прикамье начинается приём заявок на конкурс «Лидеры общественного самоуправления» Он продлится с 1 по 15 марта Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

С 1 марта в Пермском крае стартует приём заявок на участие в региональном конкурсе «Лидеры общественного самоуправления».

В министерстве территориального развития Прикамья пояснили, что основная цель события — поощрить общественников, ведущих наиболее активную и успешную работу с населением.

В конкурсе предусмотрены две номинации, по каждой из которых будут оценивать деятельность ТОС и старост в 2024 году: «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Пермском крае» и «Лучший староста сельского населённого пункта в Пермском крае». В каждой номинации — по 20 призовых мест.

Оценивать конкурсантов будут по таким критериям, как развитие добровольчества, проведение собраний жителей, информирование населения по вопросам местного самоуправления и т.д.

Победители будут награждены памятными сувенирами и призовыми выплатами. Более подробная информация доступна на сайте министерства.

Напомним, краевой конкурс «Лидеры общественного самоуправления» проводится в Прикамье с 2023 года. В прошлом году было выявлено 39 победителей. Так, в номинации «Лучший староста сельского населённого пункта в Пермском крае» лидерами стали 19 жителей из 16 территорий Пермского края, в номинации «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Пермском крае» — 20 ТОСов из 16 муниципалитетов.

Образовательную, правовую, информационно-методическую поддержку местным инициативам, а также помощь в привлечении населения в общественное самоуправление оказывает Ресурсный центр поддержки территориальных общественных самоуправлений (ТОС) Пермского края, созданный по инициативе главы региона Дмитрия Махонина. Также в Центр можно обратиться за помощью в сопровождении процесса подготовки заявок и проектов ТОС для участия в конкурсах и получении грантов, привлечении внебюджетных средств для реализации мероприятий.







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