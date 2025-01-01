Как кредитка может стать вашим финансовым помощником Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В современном мире кредитные карты становятся всё более популярными благодаря своему удобству и широкому спектру возможностей.

Многие рассматривают их лишь как средство для заимствования денег, однако кредитная карта может стать инструментом для эффективного управления личными финансами и даже экономии. Рассмотрим, как кредитная карта может помочь экономить.

Основные преимущества кредитных карт

Льготный период

Один из главных плюсов кредитных карт — наличие льготного периода, который длится от 50 до 120 дней. В этот период вы можете пользоваться средствами без начисления процентов, если полностью погасите задолженность до истечения срока. Таким образом, при грамотном управлении расходами вы фактически используете деньги бесплатно.

Программы лояльности

Многие кредитные карты предоставляют программы лояльности, такие как кешбэк или бонусные баллы, которые можно использовать для оплаты будущих покупок или обмена на товары и услуги у партнёров программы.

Контроль расходов

Использование кредитной карты облегчает контроль финансов. Все транзакции фиксируются в мобильном приложении СберБанк Онлайн, что позволяет легко отслеживать, куда уходят деньги. Это помогает планировать бюджет и избегать ненужных трат.

Безопасность

Кредитная карта обеспечивает высокий уровень безопасности ваших средств. В случае кражи или утраты карты её можно мгновенно заблокировать через мобильное приложение и заказать новую. К тому же, использование карты исключает необходимость носить с собой большие суммы наличных.

Почему стоит оформить именно кредитную СберКарту?

— Кредитный лимит на любые цели. Карта предоставляет доступ к средствам на любые нужды, а размер лимита подбирается индивидуально исходя из вашей кредитной истории и уровня доходов.

— Льготный период до 120 дней. Пользуйтесь средствами без процентов, если успеваете погасить задолженность в указанный срок.

— Бесплатное обслуживание. Вам не придётся оплачивать комиссии за пользование картой.

— Программа лояльности СберСпасибо. Накапливайте бонусы за покупки и обменивайте их на скидки и подарки у партнёров программы.

— Оформление онлайн. Заявку можно подать дистанционно, а карту забрать в отделении банка или заказать курьерскую доставку.

Таким образом, кредитная карта — не просто банковский продукт, а эффективный финансовый инструмент, главное — следить за соблюдением условий льготного периода и разумно подходить к своим расходам.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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