В пермской школе №132 прошёл День «Уралхима» Ученики познакомились с деятельностью Компании и узнали о возможностях профессионального развития Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Совет молодёжи филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» организовал День «Уралхима» для учащихся восьмых классов с углублённым изучением химии и биологии подшефной школы №132.

В рамках мероприятия школьники познакомились с деятельностью Компании, её миссией и ценностями. Ученики приняли участие в интеллектуально-развлекательном квизе, где смогли проявить свои знания и навыки. Наиболее активные игроки получили призы. Молодые специалисты «ПМУ» рассказали школьникам о преимуществах работы в «Уралхиме» и возможностях профессионального развития.

Аппаратчик по приготовлению и загрузке химических реагентов филиала «ПМУ» Кирилл Шляпников поделился со старшеклассниками своей историей работы на предприятии. Он начал свой путь с практики в цехе карбамида, а затем вернулся на производство уже как сотрудник. Кирилл рассказал детям о возможностях, которые открываются перед молодыми специалистами в Компании.

Кирилл Шляпников, аппаратчик по приготовлению и загрузке химических реагентов филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— В филиале «ПМУ», кроме любимой работы, каждый может найти занятие по душе. Спорт, волонтёрство, творчество — всё это активно поддерживается. Мы регулярно участвуем в соревнованиях и форумах, в том числе с выездом в другие города. Если вы амбициозны, стремитесь к высоким целям и хотите развиваться, то «Уралхим» — это то место, где вы сможете реализовать себя.

Филиал «ПМУ» на постоянной основе сотрудничает с подшефными учебными заведениями. Предприятие проводит совместные спортивные, интеллектуальные мероприятия, а также экологические и социальные акции. Это позволяет учащимся узнать о предприятии как потенциальном работодателе и понять перспективы трудоустройства.

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