Отопительный сезон 2024/25 в Перми проходит в штатном режиме Объекты «Т Плюс» в столице Прикамья посетил краевой вице-премьер по развитию инфраструктуры и ЖКХ Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков продемонстрировал заместителю председателя Правительства Пермского края по развитию инфраструктуры и ЖКХ Андрею Алякринскому работу объектов теплоснабжающей инфраструктуры.

Вице-премьер посетил Пермскую ТЭЦ-6 и Оперативно-диспетчерскую службу Пермских тепловых сетей. В ходе визита Сергей Кругляков подчеркнул, что отопительный сезон в краевой столице проходит в штатном режиме.

Пермская ТЭЦ-6 — ключевой теплоисточник Свердловского, Ленинского и Мотовилихинского районов Перми. Услуги отопления и горячей воды надёжно подаются в жилые дома, социальные объекты, а также промышленные предприятия, такие, как Пермский моторный завод и «Протон-ПМ». Электрическая мощность ТЭЦ составляет 123 МВт, тепловая — 470 Гкал/ч.

В регионе «Т Плюс» отвечает за работу семи ТЭЦ и одной ГЭС, более 3 тыс. км тепловых сетей, 48 малых котельных, 14 насосных станций и свыше 430 центральных тепловых пунктов. В краевой столице энергетики обеспечивают подачу тепла в почти 700 социальных объектов и более чем 5,3 тыс. многоквартирных домов. Процесс теплоснабжения контролируется специалистами Оперативно-диспетчерской службы.

За параметрами теплоподачи ТЭЦ с помощью современной автоматизированной системы управления теплоснабжением (АСУТ) следят диспетчеры Пермских тепловых сетей, которые заранее задают температурный график исходя из прогноза погоды. Это позволяет заранее корректировать показатели и отслеживать ситуацию в режиме онлайн. Андрей Алякринский оценил высокий уровень цифровизации и автоматизации производственного процесса.

«АСУТ — это инновационная разработка специалистов «Т Плюс», внедрённая как пилотная практика в Пермском филиале и направленная на повышение эффективности, надёжности и прозрачности процессов выработки и распределения теплоэнергии. Специалисты в круглосуточном режиме следят за приборами, контролируя все показатели онлайн. Таким образом обеспечивается тепло и комфорт в детских садах, школах, больницах, а также квартирах горожан», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Ермакович.

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