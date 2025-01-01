Дом.ру банк запустил вклад с повышенной ставкой для новых денег
Открыть «Доходный Плюс» можно в любом офисе банка
В депозитной линейке банка «Дом.ру» появилось новое предложение — вклад для новых денег «Доходный Плюс» со ставкой до 23% годовых и гибкими условиями.
Для открытия вклада «Доходный Плюс» принимаются средства, которых не было на накопительных счетах и вкладах банка «Дом.ру» в течение 91 дня до даты открытия.
Вклад могут оформить новые и действующие клиенты банка на любую сумму от 50 тыс. руб. Вкладчик выбирает наиболее комфортный срок размещения средств: 31, 91, 181, 270 или 366 дней, а также порядок выплаты процентов — ежемесячное перечисление на отдельный счёт или капитализацию, то есть присоединение к сумме вклада.
Открыть «Доходный Плюс» можно в любом офисе банка. Напоминаем, что средства клиентов надёжно защищены государственной системой обязательного страхования вкладов.
Получить детальную информацию о вкладе «Доходный Плюс» и рассчитать прибыль можно на сайте, в любом офисе Дом.ру банка и по тел. 8-800-100-10-40.
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