В Пермском крае планируется открыть семь агроклассов С 2025 года в регионе действует федеральный проект «Кадры в АПК» Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

С начала текущего года в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» запущен федеральный проект «Кадры в АПК», по которому региону выделено 28,2 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе министерства АПК Пермского края, эти средства будут направлены на возмещение 90% затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении, на ремонт, модернизацию и оснащение агроклассов. В целом в Прикамье планируется открыть семь агроклассов. Также средства пойдут на стимулирующие выплаты учителям агроклассов и преподавателям вузов.

Добавим, что для решения кадрового дефицита в сфере сельского хозяйства в Пермском крае действует ряд мер господдержки: единовременные и стимулирующие выплаты молодым специалистам при трудоустройстве; возмещение 90% затрат работодателя на оплату труда и проживание студента на время практики; возмещение 90% затрат по заключённым ученическим договорам и договорам о целевом обучении; выплаты молодым специалистам с высшим образованием, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации, — 150 тыс. руб. единовременно, молодым специалистам со средним профессиональным образованием — 100 тыс. руб.

Кроме того, в Прикамье реализуется региональный проект «Кадры — селу». В рамках него 75 студентов Пермского ГАТУ по направлениям «Агрономия», «Зоотехния», «Ветеринария», «Наземные транспортно-технологические средства» и «Менеджмент» посетили 15 сельхозпредприятий края. Практику на предприятиях прошли 32 студента.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.